PUTIN SI COMBATTE MEGLIO IN CARCERE O IN ESILIO? – DA QUANDO HA SCATENATO LA GUERRA IN UCRAINA “MAD VLAD” HA IMPRESSO UNA STRETTA ANCORA PIÙ AUTORITARIA NEI CONFRONTI DEGLI OPPOSITORI POLITICI – MA I CONTINUI ARRESTI HANNO APERTO IL DIBATTITO SU COSA SIA MEGLIO FARE PER CERCARE DI CAMBIARE LA RUSSIA: ANDARSENE O FARSI INCARCERARE – IL CASO NALVALNY, CHE È RIMASTO INFLUENTE ANCHE DALLA CELLA GRAZIE ALLA SUA RETE, È UN'ECCEZIONE…

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Per gli oppositori che hanno scelto di rimanere in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina da parte del presidente Vladimir V. Putin, la detenzione sembra una questione di tempo. Poco dopo che la Russia ha scioccato il mondo attaccando l'Ucraina il 24 febbraio, Ilya V. Yashin, consigliere comunale di Mosca e figura di spicco dell'opposizione, ha deciso che era giunto il momento di andare dal dentista.

Il Cremlino stava per criminalizzare le critiche alla guerra e il signor Yashin, un critico molto esplicito, aveva deciso di rimanere nel suo Paese e continuare a opporsi al Presidente Vladimir V. Putin. Alla fine, ragionava, il carcere era molto probabile. Scrive il NYT

"Sono onestamente terrorizzato dai dentisti", ha dichiarato Yashin in una recente intervista su YouTube, "ma mi sono fatto coraggio e l'ho fatto perché ho capito che se fossi finito in prigione, non ci sarebbero stati dentisti".

Due settimane dopo la pubblicazione dell'intervista, Yashin, 39 anni, è stato effettivamente arrestato. Ora si trova in detenzione preventiva a Mosca, con l'accusa di "diffusione di false informazioni" sulla guerra. Rischia una condanna fino a 10 anni.

L'arresto di Yashin mette in evidenza la rapida riduzione delle possibilità di dissenso all'interno della Russia, dal momento che Putin sta reprimendo qualsiasi divergenza dalla narrazione ufficiale dell'invasione. Inoltre, ha riacceso il dibattito tra l'opposizione russa su come figure di spicco come Yashin possano servire al meglio la causa di indebolire Putin: fuori dal Paese che vogliono riformare, o dentro una colonia penale?

Yashin rimane convinto di aver fatto la scelta giusta. "Che crimine ho commesso?", ha chiesto retoricamente in una lettera scritta a mano dal carcere al New York Times. Sul mio canale YouTube ho criticato l'operazione militare speciale in Ucraina e ho apertamente definito "guerra" ciò che sta accadendo".

Ma alcuni esponenti dell'opposizione non sono d'accordo, affermando che restare e combattere può sembrare coraggioso, ma che la prigione è una piattaforma inefficace per promuovere le riforme.

"Yashin è impavido, è un combattente, è coraggioso", ha dichiarato Dmitri G. Gudkov, un leader dell'opposizione russa che ha lasciato la Russia l'anno scorso. "Sono sicuro che non si tirerà indietro", ha continuato. "Ma sono triste per il fatto che sprecherà la sua vita. Non è comprensibile".

Gudkov è andato in esilio dopo quelle che ha descritto come "minacce credibili" che un processo penale contro di lui avrebbe portato alla prigione. Ha detto di aver incoraggiato il signor Yashin, un amico di lunga data, ad andare in esilio. Yevgenia M. Albats, giornalista e amica di Yashin che ha deciso di rimanere, è di parere opposto, affermando che è impossibile impegnarsi seriamente in politica dall'estero.

"Non si può essere un politico russo a New York, a Manhattan", ha detto la Albats in un'intervista telefonica da Mosca. "Non ci si può definire un politico russo e stare a Londra". Tuttavia, ha ammesso, "i rischi sono molto alti e stanno aumentando".

Yashin lo ha riconosciuto nell'intervista pubblicata su YouTube poco prima del suo arresto, con il giornalista russo Yuri Dud. "Ho capito che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo da uomo libero", ha detto.

In seguito ha scritto sui social media di ritenere che sia stato il suo netto rifiuto di andarsene, espresso in quell'intervista, a provocare il suo arresto.

Nella sua lettera al Times, che è stata scannerizzata e inviata la scorsa settimana, Yashin ha scritto che "le prigioni russe si stanno rapidamente riempiendo di prigionieri politici" perché Putin si sente minacciato.

"Queste dure repressioni", ha scritto Yashin, "confermano indirettamente che l'attuale campagna militare è priva di legittimità".

Yashin sapeva che la sua schiettezza e la sua piattaforma lo avrebbero reso un bersaglio, e gli amici concordano sul fatto che la sua detenzione era solo questione di tempo. È stato ripetutamente multato per aver "screditato" le forze armate russe, soprattutto parlando di altre guerre. Ad aprile ha condiviso una nota fotografia di donne che protestavano contro la guerra del Vietnam nel 1969, affermando che l'ipocrisia alla base della motivazione della guerra, espressa nello slogan "bombardare per la pace", è ancora presente oggi.

A maggio è stato multato anche per aver citato la condanna dell'invasione russa dell'Afghanistan da parte di Andrei Sakharov, il primo russo a ricevere il Premio Nobel per la Pace, e le note parole di un bardo sovietico che lanciava l'allarme per l'invasione della Cecoslovacchia nel 1968.

Dopo l'inizio dell'invasione, a febbraio, ha continuato a denunciare il governo di Putin, tenendo regolarmente dei livestream sul suo canale YouTube per criticare il potere dei servizi di sicurezza in Russia. Ha anche documentato una visita alla colonia penale che ospita il più importante esponente dell'opposizione russa, Aleksei A. Navalny, e ha fatto riferimento a un servizio della BBC sulle atrocità russe a Bucha, alla base della sua accusa di diffusione di false informazioni.

Le uniche scelte possibili per i politici russi dell'opposizione sono "l'emigrazione o la prigione", ha dichiarato Lyubov Sobol, che è stata costretta a emigrare dopo che il suo capo, Navalny, è sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento, è tornato in Russia ed è stato immediatamente arrestato. È stato su consiglio di Navalny che il signor Yashin è andato dal dentista.

Navalny è rimasto influente in carcere. La grande squadra che aveva messo insieme prima del suo arresto si è ricostituita all'estero. Secondo gli osservatori, per mantenere un profilo pubblico di questo tipo dal carcere è necessario un grande apparato come quello di Navalny; finora il signor Yashin è stato in grado di diffondere di nascosto i messaggi che poi ha pubblicato sui social media.

La signora Sobol, avvocato, ha detto di non poter criticare un collega mentre è in carcere. Ma ha detto che nessuno in Russia potrebbe sostituire Yashin, né su YouTube né nell'arena politica.

"Aveva un canale YouTube enorme, un pubblico numeroso che si fidava di lui", ha detto di Yashin, che ha 1,3 milioni di abbonati. "Conosco molte persone che hanno inviato i suoi video ai loro nonni. E hanno cambiato idea sulla propaganda russa, perché lui parlava in modo molto semplice, brillante e con un buon linguaggio".

"Non ci sono altre persone" in Russia in grado di fare questo, ha detto.

Yashin è diventato attivo in politica all'età di 17 anni, proprio quando Putin è salito al potere, ed è salito rapidamente alla guida della sezione moscovita dell'ala giovanile del partito liberale Yabloko. Quando Yabloko ha ristampato una traduzione russa del romanzo distopico di George Orwell "Nineteen Eighty-Four", Yashin ha scritto l'introduzione, avvertendo che l'"era del Grande Fratello" era iniziata in Russia.

Alla fine è diventato amico del politico dell'opposizione Boris Nemtsov, ucciso a Mosca nel 2015 da assassini che si ritiene siano legati a Ramzan Kadyrov, l'uomo forte che guida la regione russa della Cecenia dal 2007. All'epoca del suo assassinio, Nemtsov stava compilando un rapporto sul coinvolgimento dei soldati russi nella guerra iniziata nell'Ucraina orientale nel 2014. Yashin ha terminato e pubblicato il rapporto ed è diventato uno dei pochi politici disposti a criticare apertamente il leader ceceno.

Nel 2017, Yashin e altri candidati dell'opposizione hanno conquistato sette seggi su 10 nel consiglio locale del distretto Krasnoselsky di Mosca.

In qualità di capo del consiglio, Yashin ha affrontato le preoccupazioni quotidiane: parchi giochi, parcheggi, urbanizzazione. Ha riutilizzato la sua auto di servizio e il suo autista come taxi gratuito per i disabili del distretto. Su YouTube, ha presentato regolarmente relazioni sui risultati e sulle sfide del consiglio. Ha denunciato la corruzione delle agenzie governative e dei subappaltatori.

Di fronte al costante controllo dell'ufficio del procuratore, Yashin si è dimesso da capo del consiglio nel 2021, ha dichiarato Yelena Kotenochkina, che ha assunto la guida del consiglio.

I procuratori "controllavano costantemente quello che facevamo", ha detto. L'utilizzo da parte di Yashin della sua auto di servizio ha provocato un'indagine per abuso di potere.

A marzo, un altro membro del consiglio, Aleksei A. Gorinov, ha suggerito che il distretto non avrebbe dovuto organizzare un evento per bambini che celebrava la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale mentre i bambini morivano in Ucraina. La signora Kotenochkina era d'accordo. Alla fine di aprile, entrambi sono stati accusati in base alla legge sulle "false informazioni". La signora Kotenochkina è riuscita a fuggire in Lituania; il signor Gorinov è stato condannato a sette anni in una colonia penale.

La signora Kotenochkina ha dichiarato che il processo contro di lei e Gorinov è stato un "suggerimento" al signor Yashin affinché lasciasse il Paese o rischiasse la prigione.

Una sera di giugno, Yashin è stato arrestato mentre camminava in un parco con un'amica, la giornalista indipendente Irina Babloyan. È stato accusato di aver disobbedito agli ordini della polizia - un'accusa fasulla, ha insistito la Babloyan - e condannato a 15 giorni di carcere. Appena rilasciato, è stato nuovamente arrestato con l'accusa di false informazioni e ora è in attesa di processo. La settimana scorsa, le autorità russe lo hanno etichettato come "agente straniero", un'etichetta governativa che equivale a nemico dello Stato.

In un messaggio pubblicato martedì sull'applicazione per social media Telegram, Yashin ha definito la decisione di rimanere in Russia "molto difficile, ma corretta".

"Ora la gente capisce: Non stiamo scappando da nessuna parte, restiamo al nostro posto e condividiamo il destino del nostro Paese", ha scritto.

"Questo rende le nostre parole più valide e le nostre argomentazioni più forti. Ma soprattutto ci lascia la possibilità di riconquistare la nostra patria. Dopo tutto, non vince chi è più forte in questo momento, ma chi è pronto ad andare fino in fondo".

