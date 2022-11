PUTIN STA PER DICHIARARE GUERRA ALLA GRAN BRETAGNA? – IL CREMLINO ACCUSA LONDRA DI AVER ORCHESTRATO SIA IL SABOTAGGIO DEL GASDOTTO NORD STREAM, SIA L’ATTACCO CON I DRONI ALLA BASE DI SEBASTOPOLI, IN CRIMEA: “QUESTE AZIONI NON POSSONO ESSERE LASCIATE PASSARE. PENSEREMO AI NOSTRI PROSSIMI PASSI, NON C’È DUBBIO SU QUESTO…”

vladimir putin al club valdai di mosca 1

(ANSA) - "Queste azioni non possono essere lasciate passare. Ovviamente penseremo ai nostri prossimi passi, non c'è dubbio su questo. Non c'è altro modo". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dopo avere accusato "specialisti militari britannici" di avere orchestrato il sabotaggio al Nord Stream e un attacco alla base della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli. Peskov ha definito il sabotaggio al Nord Stream "un attacco terroristico ad un'infrastruttura energetica critica" che "non è una infrastruttura russa ma internazionale". Lo riferisce l'agenzia Interfax.

falla nord stream droni ucraini attaccano navi russe in crimea 3 NORD STREAM droni ucraini attaccano navi russe in crimea 7 droni ucraini attaccano navi russe in crimea 6 droni ucraini attaccano navi russe in crimea 4 droni ucraini attaccano navi russe in crimea 5 rishi sunak cop26