vladimir putin a kaliningrad 3

Come sta Vladimir Putin? Emergono nuovi dubbi sulla salute del presidente russo dop l’ennesimo video “rivelatore”: “Mad Vlad”, durante il suo incontro con gli studenti a Kaliningrad, si contorceva sulla sedia, con la gamba e sembrava fortemente a disagio, mentre con una mano stringeva il bracciolo e con l'altra si aggrappava al microfono.

vladimir putin a kaliningrad 1

Sempre più paranoico e rinchiuso in se stesso, Putin ha preteso che i bambini facessero una quarantena di due settimane prima dell’incontro.

Tormentato dalle voci sulla sua salute, il presidente russo negli ultimi mesi è stato visto tremare in modo incontrollato, zoppicare e aggrapparsi alle scrivanie e ai mobili per sostenersi.

C’è chi dice che abbia il cancro, chi che soffra di Parkinson, chi ancora che mandi in giro un sosia, ma al momento, l’ipotesi più probabile è quella suggerita dal capo della Cia, William Burns, che a luglio disse: “Putin malato? No, è fin troppo in salute”.

