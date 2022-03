PUTIN TREMA: IL LEADER DEL MONDO LIBERO FA DIFFICOLTÀ ANCHE A MANGIARE UN PEZZO DI PIZZA! – BIDEN VISITA I SOLDATI AMERICANI DI STANZA IN POLONIA, CHE LO INVITANO A UNIRSI A LORO PER MANGIARE. LA PIZZA DEVE ESSERE STATA UN PO’ TROPPO PICCANTE PER LUI, VISTO CHE SI È MESSO A TOSSIRE E HA CHIESTO SUBITO UN BICCHIER D’ACQUA – OGGI L’INCONTRO CON IL PRESIDENTE POLACCO DUDA - VIDEO

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visitato i soldati americani assegnati all'82a divisione aviotrasportata presso la G2 Arena di Jasionka di stanza in Polonia, nell'area dell'aeroporto di Rzeszow come parte della protezione della NATO del fianco orientale dell'alleanza.

Il presidente ha condiviso la pizza (forse un po' piccante per lui, dalle immagini tossisce e chiede un bicchier d'acqua) ha chiacchierato e fatto selfie con diversi militari. Biden è in Polonia anche per una visita ai centri di aiuto ai milioni di rifugiati ucraini.

