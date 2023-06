PUTIN O ZELENSKY, A CHI NON PIACE LA DIGA? - CHI HA DISTRUTTO LA DIGA DI KAKHOVKA IN UCRAINA RIMANE UN MISTERO (RUSSI E UCRAINI SI RIMPALLANO LE COLPE), CERTI INVECE SONO I DANNI CHE “L’INCIDENTE” HA PROVOCATO: 15 MILA CASE SONO FINITE SOTT’ACQUA E 40 MILA PERSONE SONO DOVUTE SCAPPARE. ANCHE DEI SOLDATI RUSSI SONO MORTI – DOPO CHE LA DIGA È STATA FATTA SALTARE, UN’ENORME MACCHIA DI PETROLIO SI STA PER RIVERSARE NEL MAR EGEO CAUSANDO UN DISASTRO AMBIENTALE

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “il Messaggero”

Il "day after" della distruzione della diga ucraina di Kakhovka è tutto nelle immagini di un mare di acqua e fango che travolge militari e civili da un lato e dall'altro del fiume Dnipro, linea del fronte, nella zona già riconquistata dagli ucraini, e in quella tuttora in mano agli invasori russi.

L'ondata allaga 29 villaggi, costringe migliaia di residenti nella regione di Kherson a scappare lasciando le case e i campi che non avevano abbandonato neppure sotto le bombe, e rischia di scaricare a valle acque alluvionali contaminate dai cadaveri dei cimiteri, dalle sostanze chimiche e dalle discariche investite.

Il bacino interessato conta oltre 40mila abitanti, che prima dell'invasione russa erano centinaia di migliaia. Il New York Times afferma sulla base degli esperti interpellati che probabilmente l'esplosione è avvenuta all'interno della diga e centrale idroelettrica ed è quindi, presumibilmente, responsabilità dei russi che già in ottobre avevano minato gli impianti e stando alle parole del presidente ucraino Zelensky «avevano il pieno controllo della diga, che è situata nel territorio occupato».

[…] Ci vorranno giorni e settimane per definire meglio la situazione: le vittime, i danni, gli effetti a breve termine su acqua potabile, insediamenti umani e animali, e quelli di lungo periodo a partire dall'inquinamento ambientale, con la possibilità che il percorso della grande chiazza di petrolio sversato con l'esplosione possa arrivare «dal Mar Nero fino all'Egeo e poi al Mediterraneo», come spiega il climatologo dell'Enea, Gianmaria Sannino.

I rischi sono anche per il futuro, con le difficoltà, addirittura per i prossimi anni, di garantire una adeguata irrigazione delle coltivazioni. Per il momento le persone evacuate sono circa 6mila, con i soccorsi che sarebbero stati molto lenti, anzi colpevolmente lenti, sul versante russo secondo testimonianze raccolte dall'Associated Press.

Quindicimila almeno sono le case sommerse dall'acqua. È corsa contro il tempo per salvare gli animali. In uno zoo, solo cigni e anatre sarebbero riusciti a scappare. LE Anche Zelensky parla con Erdogan («La voce della Turchia è importante», dice) e spiega di aver discusso con lui delle «conseguenze umanitarie e ambientali dell'attacco terroristico russo alla diga di Kakhovka, specie dei rischi per la centrale nucleare di Zaporizhzhia».

[…] Soldati ucraini riferiscono di aver visto militari nemici travolti anche loro dalle acque. Al contrario, per l'ambasciatore di Kiev presso la Santa Sede, Andri Yurash, è evidente che sono stati i russi a smantellare la diga per rendere più difficile la controffensiva ucraina e la stessa produzione di grano che è una delle ricchezze del Paese.

Solo che alla fine i russi, da apprendisti stregoni, avrebbero avuto più danni degli ucraini a seguito dell'alluvione. Erdogan propone un'inchiesta internazionale che fughi ogni dubbio sulla paternità dell'attacco. [..]

