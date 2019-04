PUTINATE – COME DAGO-ANTICIPATO, IN ESTATE CI SARA’ LA VISITA DEL PRESIDENTE RUSSO IN ITALIA - A INVITARE LO 'ZAR VLAD' ERA STATO IL PREMIER CONTE, DURANTE LA SUA VISITA A MOSCA A OTTOBRE: “MANCA DA TROPPO TEMPO” – NON MANCANO LE POLEMICHE, LIA QUARTAPELLE, DEPUTATA DEL PD, HA CHIESTO ALLA FARNESINA DI CHIARIRE LA NATURA DELLA VISITA...

Sono in corso i preparativi per una visita del presidente russo Vladimir Putin in Italia da tenersi in estate. Ad annunciarlo è stato Yuri Ushakov, consigliere del presidente, secondo quanto riportano i media russi.

A invitare il presidente russo a venire in Italia era stato il premier Giuseppe Conte, durante la sua visita a Mosca a ottobre. "Ho avuto un' accoglienza meravigliosa. Direi che sia nato anche un rapporto di amicizia". aveva detto dopo l' incontro con Putin. E poi, durante il vertice a Mosca, invitandolo a venire in Italia, aveva detto: "Manca da troppo tempo". Conte non è certo il primo premier italiano a cercare un rapporto privilegiato con Putin: pur se in modo diverso, dopo Silvio Berlusconi lo aveva fatto anche Matteo Renzi. Per adesso, non c' è una data certa. Dovrebbe essere tra fine giugno e inizio luglio.

"Stiamo pianificando la visita per questa estate. Non posso ancora dare una data precisa ma è nei piani del presidente", ha detto Ushakov. Nel frattempo, sono già iniziate le polemiche. Lia Quartapelle, deputata del Pd, ha chiesto alla Farnesina di chiarire la natura della visita.

