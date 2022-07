1 lug 2022 08:01

QUAL È IL COLMO PER UN DITTATORE COMUNISTA? LODARE LA “DEMOCRAZIA”! – XI JINPING PER LE CELEBRAZIONI DEI 25 ANNI DEL RITORNO DI HONG KONG SOTTO IL CONTROLLO CINESE: “LA VERA DEMOCRAZIA È INIZIATA CON IL RITORNO DEI TERRITORI ALLA MADREPATRIA. NON C’È MOTIVO DI CAMBIARE IL MODELLO UN PAESE DUE SISTEMI, È UN SISTEMA COSÌ BUONO CHE DEVE ESSERE MANTENUTO A LUNGO TERMINE”. E COSÌ BUONO CHE VUOLE PORTARLO ANCHE A TAIWAN, A SUON DI REPRESSIONE E CONTROLLO…