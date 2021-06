25 giu 2021 16:30

QUAL È L’UNICO LEADER DI PESO CHE SOSTIENE UN GOVERNO DELL’EUROPA OCCIDENTALE CHE NON HA PRESO LE DISTANZE DA ORBAN? MA CERTO, L’AMICONE DEL “VIKTATOR”, MATTEO SALVINI! - IL “CAPITONE” DIFENDE IL PREMIER UNGHERESE: “LA LEGGE ANTI-GAY? IO ME LA SONO LETTA E CREDO CHE OGNI STATO POSSA DECIDERE COSA INSEGNARE A SCUOLA. NON CAPISCO LE INTROMISSIONI” - INTANTO MERCOLEDÌ A BRUXELLES GIORGIA MELONI HA INCONTRATO ORBAN PER UNA CENA SOVRANISTA…