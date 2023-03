QUALCUNO HA NOTIZIE DI CONTE? – OGGI A PIAZZA DELLA SCALA, A MILANO, DOVE SI TENEVA LA MANIFESTAZIONE DELLE “FAMIGLIE ARCOBALENO”, PEPPINIELLO APPULO NON SI È VISTO. POVERINO, VA CAPITO: HA UNA PAURA MATTA DI FINIRE TRITURATO DA ELLY SCHLEIN, E NON SA CHE PESCI PRENDERE. SUL TEMA DEI DIRITTI LGBT, PERALTRO, IL FU AVVOCATO DEL POPOLO È STATO SEMPRE MOLTO VAGO (DEL RESTO, PIÙ CHE PROGRESSISTA, È UN VECCHIO DEMOCRISTIANO…)

1. FAMIGLIE ARCOBALENO, 10MILA IN PIAZZA ALLA MANIFESTAZIONE DI MILANO: PRESENTI ANCHE SCHLEIN E SALA

Tanti palloncini rosa, le bandiere e magliette colorate: a Milano 10mila persone sono scese in piazza nella manifestazione delle famiglie arcobaleno per difendere i diritti civili. "Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie", "E' l'amore che crea una famiglia", "Spiegate voi a mio figlio che non sono sua madre" tra gli slogan sui cartelli in piazza della Scala.

All'evento anche la neosegretaria del Partito democratico Elly Schlein, applauditissima, arrivata per protestare contro lo stop alla trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali.

Schlein: "Pronta legge per il Parlamento" "Ci stiamo già muovendo e c'è qui anche Alessandro Zan per portare avanti anche in Parlamento le aspettative che sono emerse dalla piazza. Cioè di poter vedere riconosciuto per legge il diritto delle coppie omogenitoriali ". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. "Con una legge preparata e scritta insieme alle associazioni, alle famiglie arcobaleno e alla rete Lenford - ha concluso -. Saremo al loro fianco come in piazza anche in Parlamento". […]

2. CONTE DISERTA LA PIAZZA ARCOBALENO SUI FIGLI DELLE UNIONI LGBT NON SI ESPONE

Giuseppe Conte oggi pomeriggio non sarà in piazza della Scala a Milano. Non parteciperà al presidio delle famiglie arcobaleno, organizzato per protestare contro il blocco delle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Il movimento Cinque stelle ha aderito alla mobilitazione e sarà rappresentato da diversi parlamentari, a cominciare dalla deputata Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, che è stata tra le prime a battersi per garantire una procedura legale di riconoscimento per i bambini che hanno due mamme o due papà.

[…] Questo per dire che il Movimento è decisamente schierato nella battaglia per i diritti. Nonostante ciò, Conte oggi non ci sarà. Seppur con qualche indecisione: dal suo staff prima danno per certo il «no», poi ipotizzano un ripensamento; quindi, confermano che resterà a Roma «per impegni familiari». Non per precedenti appuntamenti politici, che non risultano, o per particolari impedimenti: di fatto, ha scelto di non esserci.

Una mossa che un po' sorprende, perché così lascerà la piazza milanese a Elly Schlein, fin qui marcata stretta in tutte le occasioni possibili, dal corteo antifascista di Firenze al congresso della Cgil di Rimini. […]

«La destra ce l'ha con i bambini», ripeteva anche l'altro ieri dal palco della Cgil. Conte era lì, vicino a lei, ma sul tema non ha speso una parola ed è apparso piuttosto timido. A precisa domanda sulle famiglie arcobaleno […] ha risposto buttando la palla in tribuna, cioè richiamando vagamente «i principi enunciati nello statuto in tema di diritti». Dove, per la cronaca, si legge che «la dignità dell'essere umano e la tutela effettiva dei suoi diritti e libertà fondamentali devono essere preservate in ogni contesto».

Condivisibile, ma non proprio centrato sull'omogenitorialità. Il punto è che, su questo argomento, Conte non ha detto altro. […] Questa scarsa loquacità sui diritti civili è un'abitudine, riscontrata anche in passato, dalla legge sull'omotransfobia a quella sul suicidio assistito: sostenute pubblicamente, ogni volta che gli è stato chiesto, ma mai davvero al centro della sua attività e comunicazione politica, né da presidente del Consiglio, né da leader del Movimento.

Il problema, adesso, è che Schlein ha tutta l'intenzione di mettere queste battaglie al centro dell'agenda del Pd. E la scelta di disinteressarsene, almeno in prima persona, per Conte potrebbe rivelarsi perdente dal punto di vista dei consensi.

