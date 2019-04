10 apr 2019 11:03

QUALCUNO METTA A LETTO EUGENIO SCALFARI - IL 95ENNE FONDATORE DI "REPUBBLICA" E’ ORMAI AL DI LÀ DI OGNI PUDORE: "SALVINI VUOLE LA DITTATURA E SE L’INTERO PAESE PROCEDE COSI’…PERCHE’ NON C’E’ POPULISMO SENZA DITTATURA - DI MAIO? A SINISTRA NON CI STA PER NIENTE, FA FINTA” - VIDEO