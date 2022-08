“LETIZIA MORATTI CANDIDATA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA? NESSUNO DIVIDA IL CENTRODESTRA" – SALVINI STOPPA LE AMBIZIONI DELL'EX SINDACA DI MILANO: "SI È LAVORATO PER UNIRE. IL GOVERNATORE È ATTILIO FONTANA, SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA". MA, COME DAGO-RIVELATO, LA MELONI NEL CASO IL SUO NOME NON OTTENGA IL GRADIMENTO DEL QUIRINALE E DI BRUXELLES SAREBBE PRONTA A SUGGERIRE “MESTIZIA” MORATTI COME PREMIER…