17 mar 2020 16:02

QUALCUNO SVEGLI BEPPE SALA E GLI DICA DI AUMENTARE LE CORSE DELLA METRO - LE FOTO CON I VAGONI PIENI ALLE 6 DI MATTINA NON SONO ''COLPA'' DEI VIAGGIATORI: A QUELL'ORA NON C'È MICA GENTE CHE VA A FARE STRUSCIO IN DUOMO, MA LAVORATORI, COMMESSI DEI SUPERMERCATI, PERSONALE DELLE PULIZIE CHE NON HA L'ALTERNATIVA DI STARE SUL DIVANO COME I VIP CHE FANNO APPELLI. SONO ASSIEPATI PERCHÉ LE CORSE SONO RIDOTTE, E NON HANNO MASCHERINE PERCHÉ NON SI TROVANO: LA TESTIMONIANZA DEL FOTOGRAFO STEFANO ROSSELLI DELLA ''NOBILE AGENCY''