QUALE SARA’ IL MISTERIOSO DESIDERIO ESPRESSO DA SALVINI LA NOTTE DI SAN LORENZO? CHI FREQUENTA ASSIDUAMENTE FRANCESCA VERDINI ASSICURA CHE IL MATRIMONIO NON È IN ARRIVO. LA FIGLIA DI DENIS AVREBBE CONFIDATO AGLI AMICI CHE IL LEADER DELLA LEGA NON VUOLE SPOSARSI DI NUOVO. MA NON ESCLUDE DI NON AVERE UN ALTRO FIGLIO. SAREBBE IL TERZO (DI CUI DUE FUORI DAL MATRIMONIO), DA TRE DONNE DIVERSE. ALLA FACCIA DELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE…