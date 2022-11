30 nov 2022 15:41

A QUALI DOSSIER ANCORA APERTI SI RIFERISCE ANTONIO TAJANI? IL MINISTRO DEGLI ESTERI, A BUCAREST PER LA RIUNIONE MINISTERIALE NATO, QUESTA MATTINA HA PRESO LA PAROLA PER DIRE CHE “LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE NON POSSONO ESSERE CEDUTE AD ALTRI, E QUESTO NON RIGUARDA SOLO LA CINA, BASTA PENSARE QUELLO CHE STA ACCADENDO CON LA RETE TIM" – DI QUALI ALTRE INFRASTRUTTURE, OLTRE A TELECOM, STA PARLANDO? AH, NON SAPERLO!