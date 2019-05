QUANDO COSSIGA PICCONÒ PALAMARA - SIAMO NEL 2008 E L'ALLORA GUARDASIGILLI, CLEMENTE MASTELLA, SI È APPENA DIMESSO PER UN'INCHIESTA GIUDIZIARIA A SUO CARICO. IN STUDIO PALAMARA PONTIFICA SUL RUOLO DELLA MAGISTRATURA, QUANDO AD UN CERTO PUNTO IRROMPE LA TELEFONATA DELL'EX CAPO DELLO STATO: "NON CAPISCE NULLA DI DIRITTO. HA LA FACCIA DA TONNO. I NOMI ESPRIMONO REALTÀ. LA FACCIA INTELLIGENTE NON CE L'HA ASSOLUTAMENTE... L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI È UNA ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA E DI STAMPO MAFIOSO" - VIDEO

Angelo Scarano per Il Giornale

Palamara Cossiga

Il pm Luca Palamara finito nel ciclone delle inchieste per corruzione ha un precedente televisivo che in queste ore sta facendo il giro del web. Siamo nel 2008 e l'allora Guardasigilli, Clemente Mastella, si è appena dimesso per un'inchiesta giudiziaria a suo carico. Palamara, ospite di Sky Tg24, pontifica sul ruolo della magistratura e sulle dimissioni del ministro Mastella.

luca palamara 3

Ma ad un certo punto irrompe la telefonata dell'ex Capo dello Stato, Francesco Cossiga. Con una telefonata che ha il sapore del monologo, in pochi minuti il "picconatore" abbatte il pm con una sfilza di insulti e di critiche: "Ha la faccia da tonno. I nomi esprimono realtà. Lui si chiama - afferma Cossiga rivolgendosi alla conduttrice Maria Latella - Palamara come il tonno. La faccia intelligente non ce l'ha assolutamente. In questi anni ho visto tante facce e le so riconoscere...". Palamara resta in silenzio. Cossiga non molla la presa e rincara la dose: "Mi quereli, mi diverte se mi querela...". A questo punto Cossiga si rivolge direttamente alla Latella e afferma: "Sei una bella donna e di gran gusto, non invitare i magistrati con quella faccia alle tue trasmissioni per carità".

dago e cossiga

Quel diverbio così acceso nelle ultime ore è diventato virale sui social. Il battibecco tra Cossiga e Palamara è diventato all'improvviso un pezzo della storia della tv. La chiusura di quella telefonata è ancora più forte degli attacchi a Palamara: "L'associazione nazionale magistrati è una associazione sovversiva e di stampo mafioso". Ultimo affondo del "picconatore" che quando parlava badava poco allo stile ma andava direttamente alla sostanza. Anche davanti al pm con la "faccia da tonno"...