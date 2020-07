L’ARABIA REPRESSA - RE SALMAN (84 ANNI) È IN OSPEDALE E IL FIGLIO PREDILETTO “MBS” STA FACENDO FUORI CHI SI FRAPPONE TRA LUI E IL TRONO - NEGLI ULTIMI GIORNI È PARTITA LA CAMPAGNA CONTRO IL CUGINO BIN NAYEF, GIÀ DESTITUITO E POI FATTO ARRESTARE, E IL SUO EX BRACCIO DESTRO SAAD AL JABRI, CHE PER ANNI HA LAVORATO FIANCO A FIANCO CON GLI USA – FORMALMENTE ACCUSATI DI CORRUZIONE, È TUTTA UNA SCENA PER ARRIVARE AL G20 SENZA RIVALI. MA IN MEZZO CI SONO LA PANDEMIA E IL CROLLO DEL PETROLIO, CHE POTREBBERO...