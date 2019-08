17 ago 2019 09:16

QUANDO GOZI PENDEVA A DESTRA - RICICCIA UNA FOTO DEL 1984 IN CUI L’ALLORA 16ENNE SANDRO GOZI E’ CON UN GRUPPO DI RAGAZZI INTORNO A GIORGIO ALMIRANTE - L'EX SOTTOSEGRETARIO DI RENZI SI GIUSTIFICA: “AVEVO 16 ANNI. IL MIO MIGLIORE AMICO ERA IL SEGRETARIO LOCALE DEL FRONTE DELLA GIOVENTÙ, UN PO' PER AMICIZIA E UN PO' PER CURIOSITÀ MI SONO AVVICINATO E HO SUBITO CAPITO CHE NON ERA ROBA PER ME”