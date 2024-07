QUANDO IL MARKETING COZZA CON LA REALTÀ – I 18MILA NUOVI CESTINI DI ROMA, INAUGURATI DAL SINDACO GUALTIERI CON L’EFFICACE CAMPAGNA SOCIAL “CESTÒ”, HANNO UN GROSSO PROBLEMA DI DESIGN: GLI SPAZI APERTI PERMETTONO AI GABBIANI ROMANI DI ROMPERE CON FACILITÀ I SACCHI E SPARGERE MONNEZZA PER LA STRADA - DAL I MUNICIPIO, DOVE SONO STATI GIÀ INSTALLATI, SCATTA L’ALLARME: “VANNO RIPROGETTATI” - VIDEO

? suono originale - Roberto Gualtieri @robertogualtieriofficial Oggi abbiamo inaugurato Cestò, il nuovo cestino di Roma Capitale, uguale in tutta la città. Ne installeremo da qui a dicembre 18mila, triplicandone il numero attuale, dal centro alla periferia. Sono cestini più belli, sostenibili e capienti. Provvederemo alla differenziazione a valle del rifiuto, prevalentemente secco, che ci aiuterà anche a migliorare la differenziata. I #Cestò hanno anche il codice a barre e sono georeferenziati. Usiamoli tutti per tenere pulita #Roma

Estratto dell'articolo di Erica Dellapasqua per www.corriere.it

cesto i nuovi cestini di roma 2

Prima la polemica è scoppiata sui social, accanto alle foto dei nuovi cestini circondati da gabbiani e degrado.

«Ecco, il solito scempio...», hanno commentato i cittadini del centro storico, dove sono stati posizionati i primi Cestò, simpatico nomignolo attribuito ai contenitori per i rifiuti da passeggio ordinati da Ama in vista del Giubileo che dovrebbe evocare il fatto di «esserci, a disposizione della città».

Ma ora, dopo gli attacchi sul web, le critiche assumono un tono più ufficiale, visto che anche il I Municipio - col suo assessore all'Ambiente Stefano Marin - chiede modifiche e miglioramenti prima che i contenitori vengano definitivamente installati in tutta Roma.

Con una lettera, inviata al direttore generale di Ama Alessandro Filippi lunedì 15 luglio, Marin ha invitato infatti l'azienda ad «apportare dei cambiamenti prima che l'intera operazione sia conclusa». «Nessuno intento polemico - ci tiene a garantire Marin - ma un tentativo di migliorare i cestini prima che sia troppo tardi».

i gabbiani godono per i nuovi cestini di roma

Nel dettaglio scrive Marin: «Al fine di evitare che i volatili possano danneggiare i sacchetti dei nuovi cestini getta-rifiuti causando così lo spargimento di tutti i rifiuti sulla pubblica via […] si richiede di prendere opportuni provvedimenti in merito: a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo si potrebbe riprogettare lo spazio tra le assi verticali in maniera da renderlo considerevolmente più stretto oppure si potrebbe installare una rete interna che serva per arginare eventuali interventi dall'esterno».

E poi «si richiede anche di prevedere un alloggiamento idoneo per conferire i mozziconi di sigarette».

Polemiche e sfottò anche in passato, sui cestini di Roma, criticati per essere antiestetici e pure scomodi. Prima i sacchetti trasparenti, pensati sì in un'ottica di sicurezza e anti-terroristica ma comunque brutti a vedersi, loro e il loro pattume ben in vista.

roberto gualtieri e cesto i nuovi cestini di roma

Poi le «urne» di Raggi, col collo troppo stretto che ne impediva […] lo svuotamento.

[…] E ora la campagna Cestò, […] pensata per migliorare il decoro in vista del Giubileo, con l'intento dichiarato di «uniformare i quattro modelli presenti in città» e potenziare il numero di raccoglitori che così triplicherebbero rispetto agli attuali, arrivando a 18 mila (anche se tutti per l'indifferenziata).

I nuovi cassonetti rientrano nel bando da 35 milioni con cui Ama aveva annunciato la fornitura di 52 mila nuovi contenitori e appunto questi 18 mila cestini entro dicembre. I […]

