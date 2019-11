12 nov 2019 19:24

QUANDO UNO NON HA IDEE, DEVE RICICLARE QUELLE DEGLI ALTRI - ROCCO CASALINO SCOPRE IL BRAINSTORMING: È STATO IL PORTAVOCE DI CONTE A INVIARE UNA LETTERA AI MINISTRI, INVITANDOLI A SOLLECITARE PROPOSTE PER LA CRISI DELL’ILVA - IACOBONI TWEET: “FOSSI IN CONTE, STAREI ATTENTO. ANCHE LA GENIALATA DI FAR ANNUNCIARE A DI MAIO “ABBIAMO RISOLTO LA CRISI ILVA IN TRE MESI” ERA UN’IDEA DI ROCCO…