22 ott 2021 10:14

QUANDO NON SAI CHE DIRE, ATTACCA RENZI E CALENDA - CONTE ANNUNCIA I SUOI CINQUE VICEPRESIDENTI E CHIUDE A OGNI IPOTESI DI ALLEANZA CON “ITALIA VIVA” E “AZIONE”. MA NON CE N’ERA BISOGNO: PER I DUE LEADER DEL “CENTRINO” L’AVVOCATO DI ALPA È PEGGIO DELLA KRYPTONITE, E HANNO SEMPRE DETTO CHE NON VOGLIONO AVERCI NIENTE A CHE FARE - MA “GIUSEPPI” DOVEVA FAR FINTA DI NON ESSERE IN ROTTA CON GRILLO. PER QUESTO SI È MESSO A ELOGIARE LE RADICI DEL MOVIMENTO (CHE LUI STA TRASFORMANDO NELL’UDEUR)