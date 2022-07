29 lug 2022 10:13

QUANDO S’ANNUSA LA VITTORIA, TUTTI I DISSIDENTI RITORNANO ALL’OVILE - DOPO MESI A CIANCIARE DI ALLEANZE CON RENZI E CALENDA, GIOVANNI TOTI RITORNA NEL CENTRODESTRA - HA SBRAITATO CONTRO LEGA E FORZA ITALIA PER LA CADUTA DI DRAGHI MA HA DOVUTO ABBASSARE LE PENNE: IN LIGURIA GOVERNA CON LORO - MA IL RIENTRO DI TOTI È INTERESSE DI TUTTI: IN LIGURIA CI SONO 4 COLLEGI UNINOMINALI PER LA CAMERA E 2 PER IL SENATO, E LÌ IN PASSATO IL CENTRODESTRA HA PERSO LE ELEZIONI PER UNA MANCIATA DI VOTI…