QUANDO SI TRATTA DI DIRITTI UMANI, LA CINA GUARDA SEMPRE ALTROVE - PECHINO PROVA A GETTARE OMBRE E SOSPETTI SUL MASSACRO DI BUCHA: “LA VERITÀ DEVE ESSERE SCOPERTA E QUALSIASI ACCUSA DEVE ESSERE BASATA SUI FATTI” - ECCOLI, I FATTI: UN VIDEO MOSTRA UN CICLISTA UCCISO DA BLINDATO RUSSO; IL SINDACO DI BUCHA DENUNCIA 320 ESECUZIONI IN CITTA’ ESSENDO STATO ANCHE TESTIMONE DI ALCUNE DI ESSE; SCOPERTA UNA NUOVA FOSSA COMUNE

CINA, ACCUSE SU BUCHA DEVONO ESSERE BASATE SU FATTI

(ANSA) - La Cina ha invitato "tutte le parti a esercitare moderazione" fino a quando non saranno diffusi i risultati dell'indagine" sulle atrocità commesse a Bucha, in Ucraina: lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, aggiungendo sulle accuse mosse da Kiev contro le truppe russe che "la verità deve essere scoperta e qualsiasi accusa deve essere basata sui fatti". Pechino, ha aggiunto Zhao, "attribuisce grande importanza alla situazione umanitaria in Ucraina ed è estremamente preoccupata per le conseguenze sui civili. I resoconti e le immagini sulla loro morte nella città di Bucha sono molto inquietanti".

VIDEO MOSTRA CICLISTA UCCISO DA BLINDATO RUSSO A BUCHA

(ANSA) - Un ciclista viene ucciso in diretta nelle immagini riprese da un drone militare ucraino in ricognizione su Bucha a fine febbraio.

Le immagini sono state diffuse dall'agenzia di giornalismo investigativo Bellingcat e rilanciate da vari media sui social. Uno spezzone del filmato mostra una persona in bicicletta che percorre solitaria la via Yablunska, che recentemente è stata ripresa disseminata di cadaveri di civili, fino a un incrocio dove gira a sinistra: appostata nella traversa c'è un'autoblindata russa che si vede chiaramente che dopo qualche secondo spara diversi colpi nella direzione del ciclista. Sia le immagini in movimento riprese di recente che quelle satellitari mostrano poco dopo l'incrocio il cadavere di un ciclista nel punto in cui viene colpito nel video dal drone.

SINDACO BUCHA, 'ALMENO 320 ESECUZIONI, ALCUNE LE HO VISTE'

(ANSA) - Il sindaco di Bucha ha dichiarato alla Bbc che le truppe russe hanno ucciso almeno 320 suoi concittadini durante l'occupazione della città, e ha aggiunto di aver visto di persona alcune di queste esecuzioni. "Ho assistito a diversi episodi", racconta Anatoly Fedoruk.

"C'erano tre auto di civili che cercavano di evacuare in direzione di Kiev e che sono stati brutalmente uccisi a colpi d'arma da fuoco. C'era anche una donna incinta il cui marito urlava di non spararle. Ma loro hanno sparato e l'hanno uccisa brutalmente". Fedoruk ha anche detto alla Bbc che i russi in particolare cercavano politici. Il sindaco ha invitato il ministro degli Esteri russo, che ha pubblicamente negato i crimini attribuiti ai russi, a "venire nella città di Bucha a vedere di persona i corpi delle persone uccise, a guardare negli occhi le loro famiglie, le loro madri, mariti o bambini diventati orfani".

UCRAINA: MEDIA, 'TROVATA NUOVA FOSSA COMUNE A BUCHA'

(ANSA) - Quella che sembra una nuova fossa comune sarebbe stata scoperta a Bucha, la città dove i russi hanno lasciato dietro di sé molti civili uccisi. Lo scrive il Guardian, che mostra una foto dall'alto della fossa con alcune persone intorno, nei pressi di una chiesa.

