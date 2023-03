22 mar 2023 09:48

QUANDO SI TRATTA DI DONNE IL CAV E' SEMPRE IN PRIMA FILA – L’OFFENSIVA DI SILVIO BERLUSCONI AL TAVOLO PER LE NOMINE DEI VERTICI DELLE PARTECIPATE: OLTRE A SOSTENERE PAOLO SCARONI PER LA PRESIDENZA DI ENEL, VUOLE ROBERTA NERI COME AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'ENAV, LA SOCIETÀ CHE CONTROLLA IL TRAFFICO AEREO – UNA MOSSA PER SCIPPARE ALLA MELONI L'INIZIATIVA DI METTERE ALMENO DONNA A CAPO DI UNA GRANDE PARTECIPATA – NERI, GIÀ AD DI ENAV AI TEMPI DI RENZI, NON È MOLTO APPREZZATA DA UGL TRASPORTI (IL SINDACATO VICINO A FDI) - IL DAGOREPORT SULLE NOMINE