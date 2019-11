13 nov 2019 18:38

QUANTE ROGNE PER ZINGA: NEL PD GLI RINFACCIANO L'ASSENZA DI LINEA POLITICA, LA NOMINA DEL MARXISTA GUALTIERI CON LA SUA MANOVRA ZEPPA DI TASSE CHE SARÀ MUTILATA IN PARLAMENTO E ANCHE IL VIAGGIO A NEW YORK E WASHINGTON: DAVVERO ANCORA C'È CHI PENSA CHE LA PACCA SULLA SPALLA DI CLINTON E PELOSI SERVA A QUALCOSA? IN REALTÀ IL VIAGGIO ERA UNA SCUSA PER ANDARE IN GITA INSIEME AL SUO ENTOURAGE…