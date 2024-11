QUANTO PUÒ DURARE L’IDILLIO TRA DUE EGOMANI COME TRUMP E MUSK? POCHISSIMO: ELON SI SAREBBE GIÀ SENTITO “TRADITO” PER L’INVITO DEL PRESIDENTE ELETTO AL RIVALE DI SEMPRE, MARK ZUCKERBERG, CHE MR TESLA AVEVA SFIDATO A DUELLO – QUEL PARAGURU DEL PATRON DI FACEBOOK, CONSIDERATO DA SEMPRE VICINO AI DEM, STAVOLTA NON SI È SCHIERATO, PER EVITARE RITORSIONI DI TRUMPONE SUI SUOI AFFARI. E ORA VUOLE INCASSARE, NONOSTANTE L’INIMICIZIA CON IL “DOGE” MUSK…

I due hanno litigato a distanza per anni e, si sa, non hanno mai avuto un buon rapporto. Il ceo di Meta Mark Zuckerberg è stato accusato da Donald Trump di essere vicino ai democratici, lui invece, dopo le interferenze russe nelle elezioni politiche del 2016, aveva cacciato Trump da Facebook e Instagram, per gli attacchi a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Ma mercoledì sera, dopo un lungo periodo di silenzio e tentativi molto timidi di riavvicinamento, hanno fatto pace. Zuckerberg ha infatti cenato con Trump nella sua residenza a Mar-a-Lago, confermando l’incontro in una nota: «È un momento importante per il futuro dell'innovazione americana», ha dichiarato il portavoce di Meta, Andy Stone. «Mark è stato grato per l’invito a cenare con il presidente».

Questo dopo che ad agosto Trump lo aveva avvertito: se avesse interferito nelle elezioni (cosa su cui non esistono prove) lo avrebbe fatto arrestare. In realtà Zuckerberg quest’anno ha deciso di mantenersi lontano dalla politica, […]

[…] ha puntato su una nuova strategia: sviluppare un rapporto privato con Trump, evitando scontri pubblici. E sembra che stia funzionando, in un momento in cui Zuckerberg non può permettersi una lite con Trump, visto che non vuole rischiare vendette che possano colpire la crescita di Facebook.

Le prove di un riavvicinamento tra i due e di un cambio di rotta di Zuckerberg, che storicamente è stato più vicino alle battaglie liberal che conservatrici, erano già iniziate da tempo: dopo l’attentato del 13 luglio a Butler, in Pennsylvania, nel quale Trump era stato sfiorato da un proiettile, il ceo di Facebook aveva commentato: «È una delle cose più toste che ho visto nella mia vita», facendo riferimento a Trump che si rialza e grida «fight, fight, fight». E ancora dopo la vittoria alle elezioni, Zuckerberg si era complimentato con il tycoon.

In realtà anche prima di questa tregua, i due avevano una grande passione in comune. Trump è amico personale di Dana White, il presidente della federazione dell’Ultimate Fighting Championship, e da anni bazzica agli incontri, dove viene trattato come una celebrity. Zuckerberg invece è un ammiratore e praticante dell’arte marziale, anche se nel 2023 aveva declinato l’invito di Elon Musk a combattere in una gabbia nel Colosseo.

E qui entra in gioco Musk, su cui da giorni i tabloid americani scrivono che questo improvviso avvicinamento a Zuckerberg potrebbe nascondere già le prime tensioni tra il presidente e il miliardario. Tra l’altro Musk è stato l’unico tra i ceo della Silicon Valley a entrare in modo diretto nella corsa alla Casa Bianca, raccogliendo milioni di dollari e parlando ai comizi di Trump. […]

