“CI VUOLE PIÙ CORAGGIO A CRITICARE IL VINCITORE PIUTTOSTO CHE A CORRERE IN SUO SOCCORSO” – ALDO CAZZULLO RISPONDE A UN LETTORE CRITICO CON RENATO ZERO CHE AVEVA SBROCCATO CONTRO FRATELLI D’ITALIA: “COSÌ COME LAURA PAUSINI HA DIRITTO DI NON CANTARE “BELLA CIAO”, ALLO STESSO MODO RENATO ZERO O DAMIANO DEI MANESKIN HANNO DIRITTO DI CHIAMARSI FUORI. LA VERITÀ È CHE GLI ANTIFASCISTI HANNO PERSO: NON LE ELEZIONI, MA LA BATTAGLIA DELLA MEMORIA STORICA…”