29 lug 2020 20:11

QUANTO ROSICA TRUMP! – INDISPETTITO PERCHÉ IL 67% DEGLI AMERICANI NON CREDE ALLE SUE STRONZATE ALLA CLOROCHINA CONTRO IL 65% CHE SI FIDA INVECE DEL DOTTOR ANTHONY S. FAUCI, DONALD È SBOTTATO: ''E MI VA BENE, È UNA BUONA COSA, È POSITIVA POICHÉ LAVORA PER ME. PERCHÉ IO NON PIACCIO A NESSUNO? SARÀ LA MIA PERSONALITÀ, ECCO TUTTO” – INTANTO NEGLI USA I DECESSI SONO QUASI 150.000 E IL TASSO DI MORTALITÀ GIORNALIERA È TORNATO SUI MASSIMI DA OLTRE 2 MESI, CON 1.600 VITTIME IN 24 ORE