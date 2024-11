QUANTO VELENO A CASA KENNEDY – CAROLINE (FIGLIA DI JFK E JACKIE) VA ALL’ATTACCO DEL CUGINO, ROBERT JR, NO-VAX APPENA NOMINATO MINISTRO DELLA SALUTE DA TRUMP (DOVRÀ ESSERE CONFERMATO DAL SENATO): “LE SUE OPINIONI SUI VACCINI SONO PERICOLOSE. LA NOSTRA FAMIGLIA È UNITA NEL SOSTEGNO ALLA SANITÀ PUBBLICA, BOBBY HA OPINIONI DIVERSE” – ROBERT KENNEDY JR NEL 2021 È STATO INDICATO COME “DISINFORMATORE2, PER AVER PROMOSSO NOTIZIE FALSE SUL COVID…

Usa: Caroline Kennedy, opinioni di Robert F. Kennedy Jr sui vaccini "sono pericolose"

(Nova) - Le opinioni sui vaccini di Robert Francis Kennedy Junior, scelto dal presidente eletto Donald Trump come titolare del dipartimento della Salute, "sono pericolose". Lo ha detto l'ambasciatrice statunitense in Australia e cugina di Robert, Caroline Kennedy, in un intervento al National Press Club di Canberra.

"Direi che la nostra famiglia e' unita in termini di sostegno al settore della sanita' pubblica e alle infrastrutture e nutre una grande ammirazione per la professione medica nel nostro Paese, mentre Bobby Kennedy ha opinioni diverse", ha detto Caroline Kennedy, secondo cui le opinioni del prossimo capo della Sanita' sono in contrasto con quelle della maggior parte della popolazione statunitense.

Robert Francis Kennedy Junior si e' fatto notare per il suo scetticismo sui vaccini e le critiche all'industria farmaceutica. Nel 2021 e' stato indicato dal Center for countering digital hate, un'organizzazione non governativa che si occupa di combattere odio e fake news online, come "disinformatore" per aver promosso sui social network notizie false sul Covid-19.

