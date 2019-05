QUEL MUTUO À LA CARTE PER L’ARMANDO - SOLO SE TI CHIAMI SIRI TI VIENE CONCESSO UN PRESTITO PER UN VALORE PARI AL 100% DELL’IMMOBILE, SENZA GARANZIE E CON RATE CHE VALGONO UNA VOLTA E MEZZO IL REDDITO ANNUO DISPONIBILE - NON SOLO LA SOMMA E’ ENORME: DA SOLO SIRI VALE UN MILLESIMO DI TUTTO IL PORTAFOGLIO PRESTITI DELLA BANCA DI SAN MARINO. UNA GOLA PROFONDA DELL’ISITUTO AL ''FATTO'': “INFRANGE OGNI REGOLA DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE DEL CREDITO”

Estratti dall’articolo Fatto di Fabio Pavesi per ''il Fatto Quotidiano''

Ci sono tante troppe anomalie in quel mutuo da 585mila euro erogato al sottosegretario Armando Siri dalla Banca Agricola Commerciale di San Marino. Ovviamente a partire, come ha documentato Report nella puntata di lunedi scorso, dall’assenza di garanzie reali per la banca…

.. Quel mutuo, spiega a Il Fatto una fonte interna alla banca sanmarinese che vuole mantenere l’anonimato, non poteva nè doveva essere erogato. Viola qualsiasi procedura corretta di analisi del rischio e anche il normale buon senso…

Gli uomini che normalmente dispongono dell’analisi della solvibilità del credito nelle banche sanno benissimo che oltre alle ipoteche di rito, conta nell’assegnazione di un prestito immobiliare, anche la capacità di onorare le rate…

La capacità di rimborso. E questo dipende non solo dalla solidità patrimoniale del soggetto (che già nel caso di Siri manca) ma anche dal suo reddito…

.. Ebbene come sappiamo l’ultima dichiarazione dei redditi del 2017 assegna a Siri un imponibile di 25mila euro e poco più. Tolte le tasse quel reddito non basta neanche a coprire le mensilità di rate per un intero anno. Un mutuo di quell’entità pur nelle migliori condizioni di tasso e durata supera i 2mila euro di rata mensile. Totale 24mila euro di rimborso annuo. Siri pagate le tasse avrebbe un reddito netto di meno di 20mila euro. Come si vede neanche sufficiente a coprire un anno di pagamenti…

Si obietterà che Siri eletto senatore nella primavera del 2018 ha svoltato sul piano economico. L’indennità da parlamentare gli garantisce piena copertura della rata rispetto al reddito. Ma anche qui, spiega un banchiere, c’è un punto dolens. Quello stipendio non è garantito per sempre. Si andasse a nuove elezioni e Siri non venisse rieletto ecco che quella capacità di avere flussi di cassa idonei a restituire il prestito verrebbe meno all’istante. C’è di più. Come sa bene qualsiasi italiano che ha un mutuo, le banche finanziano al massimo l’80% del valore dell’immobile…

... L’avvocato di Siri ha testualmente detto che "la banca ha erogato un regolare finanziamento, per altro per un importo pari al prezzo dell’acquisto del bene”. Un mutuo al 100% quindi, cosa che a un normale italiano verrebbe negata all’istante. Evidentemente a San Marino e in particolare alla Banca Agricola Commerciale le procedure nell’assegnazione dei prestiti non sembrano essere improntate al rigore e alla sana e prudente gestione del credito. Basti del resto l’importo...

…A Siri, senza ipoteche e contando solo sull’indennità parlamentare, sono stati dati sull’unghia oltre mezzo milione di euro. Ebbene tutta la banca, guidata dal nuovo direttore generale Marco Perotti insediatosi a luglio del 2018, aveva nel 2017 (ultimo bilancio disponibile) un totale prestiti di 542 milioni…

… Significa che Siri da solo costituisce un millesimo di tutto lo stock dei prestiti della Banca. Una cifra imponente con un rischio così alto su una sola persona fisica. Tanto per dare un’idea delle proporzioni è come se una banca come UniCredit disponesse un mutuo da 400 milioni di euro a una sola persona fisica..

… Iperbolico vero? Ma è così. …

In più la banca è piena di sofferenze. I crediti malati sono ben 119 milioni oltre il 20% degli impieghi con coperture solo al 24%. Ma ad altri e non a Siri le garanzie sono state chieste eccome: su 542 milioni, ben 411 milioni sono prestiti con garanzie e ipoteche reali per la banca. Quel prestito confida ancora la nostra gola profonda non aveva nessun requisito per essere concesso...

….Matteo Salvini dice che milioni di italiani hanno un mutuo e pagano le rate. Ma quello del suo sottosegretario non è certo un mutuo di un normale cittadino italiano. Troppe opacità.