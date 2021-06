QUEL TRIVELLONE DI SCHROEDER – L’EX CANCELLIERE TEDESCO È STATO CONDANNATO DA UN GIUDICE COREANO: DOVRÀ PAGARE 22MILA EURO ALL’EX MARITO DELLA SUA QUINTA MOGLIE, SOYEON KIM – L’UOMO, UN AFFERMATO CHIRURGO ESTETICO, LO ACCUSA DI AVER CAUSATO IL FALLIMENTO DEL SUO MATRIMONIO. UNA SPECIE DI MULTA PER CORNA, PREVISTA DALL’ORDINAMENTO DI SEUL. MENO MALE CHE GERHARD NON VIVE IN COREA, ALTRIMENTI SAREBBE FINITO IN BANCAROTTA, CONSIDERANDO LA SUA AGITATA VITA SESSUALE…

Gerhard Schröder è famoso per quattro cose: essere stato l' ultimo socialdemocratico a rivestire la carica di cancelliere tedesco (e rischia di detenere a lungo il primato), aver varato una riforma del mercato del lavoro molto apprezzata dalla Confindustria teutonica (cosa che spiega in parte il punto precedente), essere in seguito diventato la ben remunerata voce di Putin in Europa e aver avuto cinque mogli.

La vita coniugale movimentata del 77enne politico di Blomberg, in Renania, ha conosciuto ieri probabilmente il suo apogeo, quando un tribunale di Seul ha stabilito che il predecessore della Merkel dovrà versare un risarcimento pari a circa 30 milioni di won, poco più di 22mila euro, all' ex marito della sua quinta moglie, Soyeon Schröder-Kim.

A riportarlo è stato il quotidiano Korean Times, citando l' agenzia di stampa Yonhap. La decisione è arrivata giovedì: il querelante, che non viene citato per nome ma si sa essere un affermato chirurgo estetico, ha accusato l' ex cancelliere federale di essere responsabile del fallimento del suo matrimonio per aver iniziato una relazione con Soyeon quando lei era ancora sposata con lui. L' uomo aveva intentato la causa nel 2018, chiedendo 100 milioni di won di risarcimento. Tuttavia la ex moglie aveva contestato questa ricostruzione sostenendo invece che il suo precedente matrimonio era già finito e che Gerhard non aveva avuto alcun ruolo in questa rottura.

MULTA PER CORNA A un lettore occidentale la sentenza in questione non può che apparire bizzarra anche solo perché in fin dei conti a rompere il contratto di matrimonio è stata Soyeon. E che ci sia una multa per chi ti mette le corna è ancora più strano (anche se non sappiamo dire quanto sarebbe impopolare).

Può aiutare a comprendere la ratio della decisione del giudice tenere presente che la Corea del Sud è ancora un Paese più conservatore della media europea e le relazioni extraconiugali erano un reato fino solamente al 2015 quando le infedeltà potevano essere punite con la reclusione. E sono ancora oggi causa di numerose azioni civili.

Per sua fortuna, Gerhard non vive in Corea, altrimenti rischiava il prosciugamento dei conti bancari per l' esuberanza della sua vita sentimentale (è stato soprannominato il Signore degli anelli data la disinvoltura con cui convola a nozze e poi ci ripensa). Ecco la lista delle donne che ha portato all' altare e da cui poi ha divorziato: Eva Schubache, Anne Taschenmacher, Hiltrud Hampel, Doris Köpf. Nel 2018 è arrivata Soyeon Kim, economista di formazione e interprete di mestiere. Lei ha 53 anni, lui 77.

Tra le donne di Gehrard i rapporti sono tesi. L' attuale moglie ha attaccato di recente su Instagram la precedente, Doris (57 anni, giornalista e politica Spd). Motivo del contendere, una statua che la bionda ex voleva fosse spostata da un' area comune dell' immobile in cui Doris ha lo studio e la coppia Schröder un appartamento. Soyeon ha preso male la richiesta di spostamento perché il manufatto rappresenta una "comfort woman", una delle donne coreane costrette a prostituirsi ai soldati giapponesi durante l' occupazione da parte del Paese del Sol Levante. Un simbolo delle sofferenze delle donne coreane. Ma, statua a parte, la stampa tedesca sostiene che le due donne si facciano la guerra dal 2018.

RUSSIA E FISCO

Dopo le donne l' altra passione di Gerhard sono i russi (con Doris aveva anche adottato due bambini di San Pietroburgo). È ben noto il fatto che Gazprom, l' azienda energetica controllata dal Cremlino, lo ha messo a capo del consorzio North Stream AG, che ha realizzato il gasdotto nel Baltico fra Russia e Germania e che ora si tenta di raddoppiare.

E Schröder si guadagna il pane con grande impegno: ad esempio ha difeso la posizione russa sui rapporti con gli Stati ex sovietici, sul Kosovo e sulla Crimea. Anche se Gerhard difficilmente si può definire "sovranista", e lo si capisce fra l' altro dagli ottimi rapporti con Nicolas Berggruen, miliardario col pallino della scienza politica e amico di Mario Monti.

Schröder è anche finito nella lista dei paperoni col conto off shore. Non si sa se il Fisco tedesco si sia mosso contro di lui, ma è certo che i 22mila euro per Soyeon sono quelli meglio spesi della sua vita.

