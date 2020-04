È QUESTA L’EUROPA CHE CI MERITIAMO? - ANCHE LA FRANCIA SI È ROTTA IL CAZZO DELL’OLANDA: “L’ACCORDO ALL’EUROGRUPPO E’ BLOCCATO SOLO DALL’OLANDA. LA LORO POSIZIONE CONTROPRODUCENTE, INCOMPRENSIBILE E NON PUÒ DURARE - I SONDAGGI MOSTRANO OGGI CHE LA FIDUCIA DEGLI ITALIANI NELL'EUROPA STA CROLLANDO. SE NON CI SARÀ ACCORDO, DIRANNO CHE L'EUROPA IN QUESTO MOMENTO NON È STATA AL LORO FIANCO E AVRÀ RAGIONE CHI DICE CHE HANNO FATTO DI PIÙ I CINESI O I RUSSI”

ELISEO, INCOMPRENSIBILE L'OLANDA BLOCCHI L'INTESA UE

(ANSA) - PARIGI, 8 APR - L'accordo in seno all'Eurogruppo sullo strumento da adottare per far fronte alla crisi del coronavirus "è bloccato dalla sola Olanda". Secondo fonti dell'Eliseo, questa posizione olandese è "controproducente, incomprensibile e non può durare".

FRANCIA, FALLIMENTO IMPENSABILE, SERVE ACCORDO DOMANI

(ANSA) - La Francia continua a credere in un accordo dell'eurogruppo per giungere ad una risposta unitaria europea alla crisi economica e sociale dovuta al coronavirus. Un fallimento "è impensabile", ha detto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, auspicando l'intesa tra partner Ue alla riunione di domani. "Nostra comune responsabilità è ormai quella di giungere ad un accordo nelle 24 ore. Un fallimento è impensabile", ha dichiarato Le Maire, dopo quella che ha definito la "lunga e difficile" riunione dell'eurogruppo andata avanti per tutta la notte.

ELISEO, L'ITALIA MERITA DALL'UE UNA SOLIDARIETÀ RAFFORZATA

(ANSA) - "L'Italia merita una solidarietà rafforzata", come la Spagna e gli altri Paesi colpiti più duramente dall'epidemia Covid-19: lo hanno detto fonti dell'Eliseo commentando l'impasse su una soluzione finanziaria nell'Eurogruppo. "Potremo dire alla fine che c'è stata una solidarietà forte? Al di là delle mascherine inviate dalla Francia o dalla Germania in Italia, l'Europa a livello strutturale sarà stata al fianco dell'Italia per aiutarla a sostenere la sua economia?". "I sondaggi - notano le fonti della presidenza francese - mostrano oggi che la fiducia degli italiani nell'Europa sta crollando". Se non ci sarà accordo, "gli italiani diranno che l'Europa in questo momento non è stata al loro fianco" e avrà ragione chi dice che hanno fatto di più "i cinesi o i russi". "Si tratta - ha concluso l'Eliseo - di una minaccia politica che è sul tavolo. E sulla quale tutti devono interrogarsi".

AUSTRIA, NON VOGLIAMO LA RESPONSABILITÀ DI DEBITI ALTRUI

(ANSA) - "Non vogliamo che l'Austria sia responsabile per il pagamento di debiti di altri Stati. Allo stesso tempo aiuteremo i Paesi più colpiti dal coronavirus in solidarietà, e a livello europeo. Andremo avanti con i negoziati fino a quando sarà trovata una soluzione". Così il ministro delle Finanze austriaco Gernot Bluemel, dopo il nulla di fatto all'Eurogruppo.