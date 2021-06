Guarda il video

1 - CARTABIANCA, FIGURACCIA DI LUCIA AZZOLINA: "EDULCORATO", NON CONOSCE NEPPURE L'ITALIANO…

Da www.liberoquotidiano.it

Che figuraccia, Lucia Azzolina. L'ex ministro dell'Istruzione M5s era ospite in studio di Bianca Berlinguer a CartaBianca, il programma di approfondimento politico in onda il martedì sera su Rai 3.

Occasione in cui ha ribadito la bontà, ovviamente a suo giudizio, della terrificante frase sul vitalizio restituito a Roberto Formigoni, "come scatarrare sui cittadini onesti". Parole che la Azzolina ha di fatto giustificato, anzi quasi esaltato. "La decisone sul vitalizio a Formigoni mi ha provocato un senso di disgusto", ha spiegato la grillina.

Ma la figuraccia è un'altra, anche se il tema è sempre lo stesso: il vitalizio a Formigoni. Sulla vicenda, infatti, interviene Paolo Mieli, altrettanto presente in studio, che ha rimarcato come il vitalizio sia la forma di pensione che spetta ai parlamentari e che non si tratta di un "premio finale" da stabilire in base ai meriti, così come sembra intendere la Azzolina.

E a quel punto, ecco un lieve arretramento della pentastellata con annessa figuraccia: "Lo so che era un verbo edulcorato". Prego? Mieli e Berlinguer, all'unisono, la correggono ricordandole che edulcorato significa l'esatto opposto di quel che voleva intendere, ossia attenuato, mitigato.

Che figuraccia, per una che è stata ministro dell'Istruzione. Bene ripeterlo, dell'Istruzione. Dunque, la Azzolina corregge "edulcorato" in "esasperato", affermando di essersi confusa e puntando il dito contro fantomatici lapsus freudiani.

Insomma, il rumore di arrampicata acrobatica sugli specchi si sentiva in studio così come in tutte le televisioni sintonizzate. Anche in questo caso, cara Azzolina, avrebbe fatto bene a tacere…

2 - CARTABIANCA, ENTRA LA AZZOLINA IN STUDIO? IL GESTO DI PAOLO MIELI, CIÒ CHE NON AVETE VISTO…

Da www.liberoquotidiano.it

BERLINGUER TRA GALLI E AZZOLINA

A Cartabianca, nella puntata di martedì 8 giugno, si vede di tutto. Anche Paolo Mieli che si inchina a Lucia Azzolina. È accaduto nel salotto di Rai 3, dove l'ex ministro dell'Istruzione ha fatto il suo ingresso e il fu direttore del Corriere della Sera ha stupito anche Bianca Berlinguer.

"Ma che fai, ti alzi?! Stasera mi sorprendi, in piedi per Mattarella, in piedi per la Azzolina, in piedi per il professor Galli", ha esordito la conduttrice mentre Mieli si è alzato imitando un inchino per l’ingresso dell'esponente del Movimento 5 Stelle. "Guarda, non posso stringerle la mano e allora…", ha spiegato il giornalista a una divertita Berlinguer.

Sempre la Azzolina è stata protagonista di un acceso dibattito con un altro ospite: Massimo Galli. L'infettivologo quando si parla di coronavirus non si trattiene, tanto da arrivare al botta e risposta.

"Non è assolutamente vero che l’infezione non corra tra i bambini. Abbia pazienza, ho i numeri sotto il naso: da 0 a 9 anni al 29 dicembre 2020 erano 78.000 e oltre infezioni e al 10 marzo 144.000 infezioni con aumento dell’80,3% perché c’è la variante inglese", ha spiegato visibilmente innervosito il professore mentre la Azzolina chiedeva di scusarsi con i ragazzi che ad oggi si dimostrano i più volenterosi tra gli intenzionati a vaccinarsi contro il Covid-19.

Non si è però lasciata intimorire la Azzolina che ha specificato di non aver mai detto che a scuola c’è rischio zero, tanto da aver adottato dei protocolli: "I bambini - ha poi ricordato - si contagiano di meno".

"Questo è un dato di fatto, non è vero invece che non si infettano", ha a sua volta risposto Galli mentre la Azzolina si infuriava: "Ma chi l’ha mai detto?". Insomma, uno scontro senza precedenti. L'ennesimo nello studio della Berlinguer.

