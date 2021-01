QUESTA VOLTA TRAVAGLIO FATTO UN BRUTTO SCHERZO A CONTE! – “IL FATTO QUOTIDIANO” PUBBLICA UN SONDAGGIO COMMISSIONATO DA PALAZZO CHIGI PER DIRE CHE IL PREMIER È IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEL GRADIMENTO DEI LEADER E RENZI È ULTIMO – ANZALDI: “A CHE TITOLO PALAZZO CHIGI SPENDE I SOLDI DEI CITTADINI PER TESTARE IL GRADIMENTO PERSONALE DI CONTE? SIAMO DI FRONTE AD UN GRAVISSIMO ABUSO CHE SCONFINA NEL DANNO ERARIALE. MAI NELLA STORIA SI ERA ASSISTITO AD UN TALE USO PERSONALISTICO DI RISORSE PUBBLICHE…”

(Adnkronos) - Giuseppe Conte in testa, Matteo Renzi ultimo. E' quanto emerge da un sondaggio Ipsos sul gradimento dei leader.

Conte guadagna due punti e arriva al 58, seguito da Roberto Speranza (39), Giorgia Meloni (33), Nicola Zingaretti (30), Dario Franceschini (30), Matteo Salvini (28), Luigi Di Maio (28), Silvio Berlusconi (27), Alfonso Bonafede (23), Vito Crimi (22) e infine Renzi con il 10 che perde 2 punti.

Mentre per quanto riguarda le intenzioni di voto: Lega al 22%, Pd 19,3%, M5S 18,1%, Fdi 15,3%, Fi 8,9%, Azione 3,1%, Sinistra 2,9%, +Europa 2,3% e Iv 2,3%. Alla domanda sul Conte Ter è favorevole il 43%, contrario il 36% mentre il 21% non sa. Sarebbe meglio un governo istituzionale? Per il 46% no mentre il 22% sarebbe a favore, il 32% non lo sa. Quindi, la domanda sulla elezioni anticipate: per il 47% sarebbe meglio evitarle, il 28% è a favore e il 25% non sa

Dal profilo Facebook di Michele Anzaldi

Se fosse confermato quanto scrive “Il Fatto Quotidiano”, ovvero che la presidenza del Consiglio ha commissionato e pagato un sondaggio sul gradimento di Conte e il confronto con i leader dei partiti, saremmo di fronte ad un gravissimo abuso che sconfina nel danno erariale.

A che titolo Palazzo Chigi spende i soldi dei cittadini per testare il gradimento personale di Conte come leader politico? A che titolo Palazzo Chigi, a maggior ragione in piena crisi di governo da oltre due settimane e con il presidente del Consiglio dimissionario, rileva il consenso dei singoli partiti?

Mai nella storia della presidenza del Consiglio si era assistito ad un tale uso personalistico di risorse pubbliche, è urgente che se ne occupino il presidente dell’Anac Busia e la Corte dei Conti, presenterò un esposto.

Nel tentativo di suonare la grancassa a Conte, “Il Fatto” stavolta ha giocato un brutto scherzo a Palazzo Chigi perché ha rivelato che il sondaggio pro Conte che da ieri viene fatto girare nelle redazioni è stato commissionato direttamente da Conte. La presidenza del Consiglio, però, non può commissionare sondaggi politici e partitici ma solo sull’attività di governo. Qualcuno ora ne risponderà.

