3 giu 2021 19:15

CON QUESTE SPESE SPERIAMO CHE ME LA CAV - BERLUSCONI IN 10 ANNI HA SGANCIATO 35 MILIONI DI TASSE CONDOMINIALI PER LE SUE SUPER VILLE: NEL 2020 IL "ROSSO" HA TOCCATO IL RECORD DI 8 MILIONI - SILVIO VUOLE PURE AMPLIARE LA REGGIA ESTIVA DI PORTO ROTONDO, MA IL PIANO CASA DALLA REGIONE SARDEGNA È STATO IMPUGNATO DA DRAGHI - LO SCHEMA DI CONTROLLO DEL CAPITALE DEL GRUPPO È RIGIDAMENTE DIVISO TRA I MEMBRI DELLA FAMIGLIA...