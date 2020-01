QUESTIONI DI TRONO - E’ MORTO IL SULTANO DELL'OMAN QABOOS BIN SAID AL-SAID - AVEVA 79 ANNI, ALLA GUIDA DEL PAESE DAL 1970, ERA CONSIDERATO UN “MODERNIZZATORE” CHE HA TRASFORMATO IL PAESE IN UN PARADISO TURISTICO - AL SUO POSTO IL CUGINO HAITAM BEN TAREK, ATTUALE MINISTRO DEL PATRIMONIO E DELLA CULTURA...

Haitham ben Tarek

Haitham, cugino di Qabus, è il nuovo sultano dell'Oman

Muscat, nuovo sovrano, scelto dal defunto, presta giuramento

(ANSA-AFP) - Haitham ben Tarek, ministro del patrimonio e della cultura e cugino del defunto sultano Qabus, è il nuovo Sultano dell'Oman e ha già giurato. Lo annuncia il governo di Muscat. "Haitham ben Tarek ha prestato giuramento come nuovo sovrano dopo una riunione della famiglia reale (...), che ha approvato la scelta" fatta da Qabus prima di morire, ha scritto il governo sul suo account Twitter.

QABOOS BIN SAID AL SAID

Il sultano dell’Oman, Qaboos bin Said al-Said,è morto nella tarda serata di venerdì 10 gennaio. Era malato di cancro da tempo. Soprannominato «il padre dell’Oman», aveva 79 anni ed era alla guida del Paese del 1970. Era considerato un “modernizzatore” per le riforme adottate nel campo della sanità e dell’istruzione. La notizia è stata annunciata dalla tv di Stato e rilanciata su Twitter. «È con tristezza che il sultanato dell’Oman piange il nostro sultano Qabus bin Said, richiamato a Dio venerdì sera», si legge in un comunicato diffuso dalla agenzia di stampa ufficiale Ona.

QABOOS BIN SAID AL SAID

L’ascesa al potere

Qaboos era salito al trono con un colpo di Stato (senza spargimento di sangue) spodestando il padre, Said bin Taimur, con il decisivo aiuto di Londra. Accentrò il potere nelle sue mani, ma governando in maniera illuminata e diventando uno dei pilastri della politica in Medio Oriente negli ultimi 40 anni e riuscendo a mantenere un ruolo neutrale nelle dispute geopolitiche, ma decisivo nella mediazione delle situazioni conflittuali.

Chi salirà al trono?

Adesso si apre una delicata fase per la successione: il sultano non aveva figli e almeno pubblicamente non aveva designato un erede. Come riferito dall’agenzia Agi, il sultano aveva scritto il nome del suo successore su un foglio in una busta chiusa che dovrà essere aperta 72 ore dopo la sua morte se i membri della famiglia regnante non dovessero accordarsi sul nome del nuovo sultano.

LA REGINA ELISABETTA E IL SULTANO QABOOS BIN SAID AL SAID

Nel caso di fumata nera a corte, ad aprire la busta con le volontà di Qaboos saranno il consiglio di difesa della nazione, il capo della corte suprema e il capi delle due camere del consiglio consultivo, come previsto da uno statuto del 1996. Il prescelto sarà poi informato e messo sul trono dell’Oman. Tra i papabili successori ci sono Assad bin Tariq al-Said, cugino del sultano e vice primo ministro con delega alla Cooperazione internazionale, Haitham bin Tariq al-Said, fratellastro di Assad e ministro della Cultura, e Shihab bin Tariq, ex capo della Marina.

QABOOS BIN SAID AL SAID Qaboos bin Said al Said