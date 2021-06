10 giu 2021 09:52

QUESTO È IL BALLO DEL QUAQUARAQUÀ - SCAZZI E POLEMICHE SULLA RIAPERTURA DELLE DISCOTECHE, CON I PROPRIETARI SUL PIEDE DI GUERRA: "PER NOI NESSUNA CERTEZZA, MA NON SI DANZA IN MASCHERINA". ANCHE PERCHÉ CHI DOVREBBE VERIFICARE CHE NESSUNO SE LA ABBASSI O SE LA TOLGA? - AL CTS POTREBBE NON BASTARE IL GREEN PASS COME MISURA DI SICUREZZA - CI SI METTE PURE IL CODACONS: "SERVIRANNO CONTROLLI DELLE FORZE DELL'ORDINE. NOI STESSI ISPEZIONEREMO E DENUNCEREMO"