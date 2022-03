8 mar 2022 13:32

IN QUESTO MOMENTO NON C’E’ BISOGNO DI QUESTE STRONZATE - LA PACE DI NARDELLA PASSA PER IL BURQA AL DAVID. PER SENTIRSI VICINI AL POPOLO UCRAINO CHE LOTTA PER LA LIBERTÀ CHE SENSO HA COPRIRE E NASCONDERE UN SIMBOLO DI LIBERTÀ? IL SINDACO DI FIRENZE VIENE GELATO DAL DIRETTORE DEGLI UFFIZI EIKE SCHMIDT: “NOI NON OSCURIAMO DELLE OPERE PER PRINCIPIO”