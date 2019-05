BREXIT UN PAR DI “PAYPAL” – A 48 ORE DAL VOTO PER LE EUROPEE, ARRIVANO LE ACCUSE SUI FINANZIAMENTI AL “BREXIT PARTY” DI NIGEL FARAGE, DATO DA TUTTI I SONDAGGI COME STRA VINCENTE NELLE URNE – LE MICRO-DONAZIONI PIOVONO SUL PARTITO TRAMITE PAYPAL MA NON SI SA NÉ IN CHE VALUTA NÉ DA CHI SIANO FATTE: SECONDO GLI OPPOSITORI C’È LO ZAMPINO DEI RUSSI – VIDEO: I CONTESTATORI TIRANO MILKSHAKE ALL'EX LEADER DELL'UKIP