22 nov 2021 20:05

QUI GRASSO CI COVA - NEL 2022 SARÀ NOMINATO IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CEI E ANCHE IL GIORNALE DEI VESCOVI, "AVVENIRE", POTREBBE CAMBIARE GUIDA: TRA I CANDIDATI PER IL DOPO TARQUINIO SI FA STRADA GIOVANNI GRASSO, CONSIGLIERE PER LA COMUNICAZIONE DI MATTARELLA, DIVENTATO FAMOSO DURANTE IL LOCKDOWN PER QUEL "GIOVANNI, ANCHE IO NON VADO DAL BARBIERE" PRONUNCIATO DAL PRESIDENTE... - VIDEO