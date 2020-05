QUI RADIO COLLE - INDOVINATE COME L'HANNO PRESA AL QUIRINALE LA RISSA PARLAMENTARE DI IERI? MALE, MOLTO MALE. QUALCUNO USA ADDIRITTURA IL TERMINE "AMAREGGIATO" PER SPIEGARE LO STATO D'ANIMO DEL PRESIDENTE. LA PAURA È CHE UN ATTEGGIAMENTO DEL GENERE POSSA PORTARE AD UN'ESCALATION ANCHE AL DI FUORI DELLE AULE PARLAMENTARI. MA C’È ANCHE UN ALTRO TIMORE. ECCO QUALE

Marco Antonellis per affaritaliani.it

Indovinate come l'hanno presa al Quirinale la rissa parlamentare di ieri sulla scia delle parole del grillino Ricciardi? Male, molto male. Qualcuno usa addirittura il termine "amareggiato" per spiegare lo stato d'animo del Presidente. La paura è che un atteggiamento del genere possa portare ad un'escalation anche al di fuori delle aule parlamentari se la situazione economica dovesse farsi più critica:

"Per questo sarebbe meglio per tutti mantenere la calma ed evitare di alzare i toni". Ma c'è anche un altro timore che serpeggia tra gli uomini del Colle: "Con l'election day in arrivo la situazione potrebbe farsi esplosiva. In una fase di emergenza economica e sociale come quella che stiamo vivendo non possiamo permetterci un clima da campagna elettorale permanente. Ne va della tenuta del paese". Per non parlare di cosa potrebbe accadere allo spread...

