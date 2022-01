QUI RADIO COLLE – MARZIO BREDA SPIEGA CHE MATTARELLA POTREBBE ACCETTARE IL BIS “SOLTANTO SE IL 70% DEL PARLAMENTO VOTASSE LA SUA RICONFERMA” (COME RIVELATO IERI DA DAGOSPIA) – “IL PRESIDENTE È ANDATO A PALERMO PER TIRARE IL FIATO, LA SITUAZIONE POTREBBE PROTARSI MOLTO A LUNGO, SOPRATTUTTO PER L’INGOVERNABILITÀ DELLA PLATEA, NESSUNO LI CONTROLLA. NON ESISTE NESSUN KING MAKER” - VIDEO

marzio breda l'aria che tira

DAGOREPORT - SE ALLA QUARTA VOTAZIONE MATTARELLA NON RACIMOLA ALMENO IL 70% DEI VOTI, NON CI STA A DISIMBALLARE GLI SCATOLONI. DAL NO DELLA MUMMIA SICULA, POTREBBERO USCIRE PIERFURBY CASINI (MA NON È GRANCHE' NEL CUORE DI SALVINI) O L’ETERNO GIULIANO AMATO

SERGIO MATTARELLA A PALERMO

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoreport-come-ha-preso-draghi-vaffa-berlusca-malissimo-nbsp-297133.htm

MARZIO BREDA A L'ARIA CHE TIRA, SCOOP SUL QUIRINALE: "SERGIO MATTARELLA BIS? QUANDO POTREBBE DIRE SÌ"

Da www.liberoquotidiano.it

discorso di fine anno sergio mattarella 2021 5

Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, è stato ospite di L'Aria che tira, in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino. Il giornalista ha parlato della corsa al Quirinale e dell'incertezza che regna sovrana nel mondo della politica.

Breda ha poi analizzato in maniera più approfondita il ruolo dell'attuale Capo dello Stato. "Mattarella, nella situazione attuale, è la carta della disperazione. Mattarella è andato a Palermo per tirare il fiato, la fuga da Roma può essere letta come un chiamarsi fuori definitivo, ma può anche essere un eccesso di dietrologia", ha commentato.

marzio breda l'aria che tira

"La situazione potrebbe protrarsi molto a lungo, soprattutto per l'ingovernabilità della platea degli elettori, nessuno li controlla. Non esiste nessun king maker", ha sottolineato ancora Marzio Breda. Il giornalista si è poi soffermato sulla possibilità di un bis di Mattarella. Sollecitato dalla conduttrice il quirinalista ha spiegato come questa ipotesi possa realizzarsi.

sergio mattarella e mario draghi

"Potrebbe accettare per senso di responsabilità soltanto se il 70% del Parlamento votasse la sua riconferma. Solo in quel caso sarebbe disposto a restare al Quirinale. Ma il concentrarsi troppo sul bis di Mattarella, in questi giorni di trattative porterebbe secondo me ad un decadimento della candidatura di Mario Draghi e si potrebbe appannare anche la sua figura politica. Cosa non favorevole per una figura di prestigio del nostro paese", ha spiegato Breda.

TRASLOCO DA CASA MATTARELLA A PALERMO sergio mattarella mario draghi quirinale by macondo LA CANDIDATA DONNA DEL MOVIMENTO 5 STELLE - MEME mattarella e mario draghi al quirinale marzio breda l'aria che tira 2 sergio mattarella funerale david sassoli 8 SERGIO MATTARELLA SEGRE MATTARELLA sergio mattarella al plenum del csm marzio breda l'aria che tira marzio breda l'aria che tira marzio breda l'aria che tira