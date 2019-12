QUI SALTA TUTTO! - GIUSEPPE CONTE ANNUNCIA CHE A GENNAIO CI SARÀ LA “VERIFICA DI GOVERNO”: “IL PAESE CHIEDE CHIAREZZA. NON POSSIAMO PERMETTERCI DI PROSEGUIRE CON DICHIARAZIONI E SFUMATURE VARIE. NON È NECESSARIO UN NUOVO CONTRATTO DI GOVERNO, MA DOBBIAMO CHIARIRE IL CRONOPROGRAMMA” -MA CHI SARÀ DISPOSTO A FAR SALTARE IL BANCO DOPO LA MANOVRA TASSE&MANETTE? – VIDEO

Conte: "Prima la manovra, a gennaio verifica di governo"

Da www.repubblica.it

GIUSEPPE CONTE

Una verifica di governo a gennaio, dopo l'approvazione della manovra economica e una volta smaltite le festività natalizie. Lo ha ribadito anche oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di un convegno dell'Eni, precisando che l'obiettivo è indicare "un cronoprogramma fino al 2023".

giuseppe conte luigi di maio

A gennaio, "sarò io per primo che inviterò tutte le forze politiche a fare chiarezza sugli obiettivi", ha proseguito il premier "attenzione, non è solo un problema di cosa fare a febbraio e a marzo, non è solo un problema del 2020. Noi abbiamo preso l'impegno di governare questo paese fino al 2023, alcune urgenze che il Paese ci chiede sono riforme strutturali e non possiamo prendere in giro i cittadini dicendo che le facciamo in due o tre mesi". Ha poi chiarito che "non è necessario un nuovo contratto di governo, è necessario chiarire il cronoprogramma".

giuseppe conte nicola zingaretti 1 MATTEO RENZI GIUSEPPE CONTE

Qualche ora prima, al Rome Investment Forum 2019, Conte si era focalizzato sulla legge finanziaria, invitando a sgomberare il campo da polemiche inutili: "Le polemiche nel dibattito pubblico non fanno bene al Paese, sono incomprensibili". E ha aggiunto: "Consentiteci di completare l'ultimo miglio la manovra, una volta che sarà approvata ci dedicheremo a progetto un futuro migliore per il mostre Paese e a progettare le riforme strutturali necessarie, e una magna pars del tavolo sarà dedicata a un programma per realizzare in modo più efficace gli investimenti. Tre le direttrici: una razionalizzazione delle risorse pubbliche rafforzando il partenariato tra pubblico e privato, semplificare il quadro regolatorio e ridurre gli oneri burocratici".

sergio mattarella giuseppe conte 5

Un concetto, quest'ultimo, su cui ha insistito anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti che su Facebook ha confermato la necessità di lavorare ad una nuova agenda di governo: "Chiudiamo bene la manovra economica. Poi, con il presidente Conte, lavoriamo a una nuova Agenda 2020 per riaccendere i motori dell'economia".

roberto fico corrucciato renzi conte

Anche il presidente della Camera Roberto Fico sottolinea l'importanza della tenuta della legislatura: "La legislatura deve durare per un tempo minimo di cinque anni: non va bene che ogni due anni la legislatura cada: non fa bene al Paese". E sul "cronoprogramma" di Conte aggiunge: "L'alleanza secondo me deve essere sulla visione del Paese, riuscire a comprendere la direzione e costruirla insieme, perchè abbiamo già visto che la forma 'contratto' non funziona, allora al di là della maggioranza" attuale "io auspico che ogni maggioranza abbia una visione del futuro su come realizzare i temi". Fico difende poi le Camere e il loro ruolo: "La questione dell'uomo solo al comando non ha mai risolto niente, lo sappiamo in Italia, le democrazie hanno sempre dovuto risolvere i problemi creati dall'uomo solo al comando". Infine sottolinea la necessità di mandare la manovra alle Camere in tempo utile: "Sulla manovra, il governo deve capire che va mandata alle Camere nei tempi previsti. Se andiamo troppo oltre il tempo diventa pochissimo e ci troviamo in questa situazione, che non è tollerabile".

