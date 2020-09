QUI VIENE GIU’ TUTTO! ZINGARETTI SPERA NEL 3 PARI ALLE REGIONALI MA A PALAZZO CHIGI ARRIVANO SONDAGGI A DIR POCO ALLARMANTI. IL CENTRODESTRA SAREBBE IN VANTAGGIO IN SEI REGIONI – NEL CASO DI CAPPOTTO, ADDIO CONTE E TANTI SALUTI ANCHE A ZINGA. IL SOSPETTO DEI VERTICI DEM È CHE UNA PARTE DEL PARTITO STIA GIOCANDO AL "TANTO PEGGIO TANTO MEGLIO" ANCHE IN TOSCANA PER FAR SALTARE L'ALLEANZA CON IL M5s E MAGARI APRIRE LA STRADA A UN GOVERNO DRAGHI DI UNITÀ NAZIONALE…

Marco Antonellis per “Italia Oggi”

Che gioco sta facendo Nicola Zingaretti sulle regionali? Al Nazareno sono convinti che andranno meglio di quanto dicono i sondaggi («per i sondaggi avremmo dovuto perdere anche l'Emilia», ricordano) ed ecco il motivo per cui il segretario del Pd nei giorni scorsi ha voluto drammatizzare la situazione con la famosa lettera a Repubblica (che peraltro poche pagine dopo gli «rispondeva» con una vignetta niente male) in cui paventava persino una crisi di governo.

«Finirà 3 a 3, Emiliano in Puglia vincerà, ed allora sarà un successo di Nicola, l'unico ad averci messo la faccia», dicono sempre dal Pd. «Certo, insieme con i 5 Stelle avremmo stravinto da tutte parti meno che in Veneto», si rammaricano (e non sfugge il fatto che in Puglia, Emiliano rischia la sconfitta per un soffio.

Per Pagnoncelli il centrodestra sarebbe in vantaggio di un 1,6%, la stessa percentuale di cui è accreditato Scalfarotto di Italia Viva. Insomma, il Pd mette le mani avanti: se dovesse andare male non ve la prendete con noi. Ma, a ben vedere, Zinga nella sua ormai famosa lettera ce l'aveva anche con molti altri: dai renziani ancora asserragliati dentro il partito, a spezzoni del mondo imprenditori fino ai giornaloni; tutti quelli che avevano voluto questo governo e che ora «rompono ogni giorno» nella speranza magari di arrivare ad un governo di unità nazionale.

E le voci di un'opa di Bonaccini con Renzi dopo le regionali per scalzare Zingaretti? Dal Nazareno arrivano risposte diplomatiche: «Non ci crediamo, solo retroscena dei giornali». Ma un deputato vicino a Zingaretti conferma. «Gli abbiamo fatto tana. Voglio vedere che diranno quelli che lo appoggiano quando la Boschi farà la Presidente del partito in tandem proprio con Bonaccini». Perché proprio questo sarebbe lo schema al quale si sta pensando in caso l'operazione dovesse andare in porto: Bonaccini segretario e Maria Elena Boschi Presidente del partito.

Il sospetto dei vertici dem è che una parte del partito stia giocando al «tanto peggio tanto meglio» anche in Toscana per fa saltare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle e magari aprire la strada a un governo Draghi di unità nazionale (e con super Mario incardinato a Palazzo Chigi resterebbe libera la poltrona del Colle, poltrona che fa gola a molti maggiorenti del partito). Insomma, qualcuno sta giocando a far perdere il Pd per fare saltate il banco. In più ci si mettono pure i sondaggi: sembra che sul tavolo di palazzo Chigi siano planate delle rilevazioni a dir poco clamorose: il centrodestra sarebbe il vantaggio in ben sei regioni. Un vero e proprio cappotto.

