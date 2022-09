13 set 2022 17:52

QUI VINCE L’ASSENZA (MA DI PUDORE!) – “11 MILA EURO PER UN DEPUTATO? NON SONO SPROPOSITATI. NON MI SI PUÒ DIRE DI VENIRE CON L’AUTOBUS” - SENTITE COSA DICE GIORGIO ASSENZA, UNO DEGLI UOMINI DELLA MELONI IN SICILIA, CANDIDATO ALL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DI FRATELLI D’ITALIA: “OGNUNO HA LA SUA DIGNITÀ, NON MI SI PUÒ DIRE DI MANGIARE UN PANINO” – CHE NE PENSA “DONNA GIORGIA”? – VIDEO