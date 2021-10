QUIRINALE CEPPALONICO - MASTELLA A "UN GIORNO DA PECORA": "POTREI FARE IL CAPO DELLO STATO. SAREI PERFETTO. SE QUALCUNO INIZIA A FAR CAMPAGNA PER ME MAGARI ESCE QUALCHE VOTO" – L’ATTACCO A ENRICO LETTA: “E' VENUTO A SOSTENERE IL MIO AVVERSARIO A BENEVENTO, SONO ARRABBIATISSIMO CON LUI. CI SONO RIMASTO MALE" - E POI MANDA UN MESSAGGIO A RENZI E A CALENDA…

Da Un Giorno da Pecora

mastella

Enrico Letta? “Non mi ha chiamato dopo la vittoria al ballottaggio, anzi è venuto a Benevento a sostenere il mio avversario. Non ha rispettato la nostra vecchia amicizia, se ne è fregato di me. Sono arrabbiatissimo con lui, onestamente ci sono rimasto molto male umanamente, è stato inelegante sul piano politico. E, peraltro, io sostenuto il Pd dappertutto in Campania, e lui che fa, viene qui a rompermi le scatole?” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Se potrei fare il presidente della Repubblica? “Certo che potrei farlo. Se qualcuno inizia a far campagna per me magari esce qualche voto...” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Di solito al Colle va un democristiano...

mastella

”E io sarei perfetto infatti, sono stato sia nel c.destra o nel c.sinistra”. Chi altro è di centro come lei in Italia? “Non lo so, forse nessuno. Io comunque farò un movimento a livello nazionale”. Con Renzi e Calenda? “Non lo so, con chi ci sta, faccio accordi con chi ci sta...” Di Calenda lei però aveva detto che era un 'figlio di papà'...”E lui aveva detto altre cose su di me, siamo pari. Voi immaginavate che la Lega avrebbe potuto fare un governo col Pd? Tutto può succedere, specie in Italia...”

