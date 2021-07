QUIRINALE DELLE MIE TRAME - DOPO AVER ASFALTATO CONTE, RENZI VUOLE DARE UN ALTRO DISPIACERE A ENRICO LETTA: MIRA AD ESSERE ANCHE IL KINGMAKER DELLA SUCCESSIONE A MATTARELLA - IL SUO CANDIDATO È QUEL VECCHIO VOLPONE DEMOCRISTO DI PIERFURBY CASINI (OGGI IN PARLAMENTO GRAZIE A RENZI) - TRA GLI AUTO-CANDIDATI AL COLLE CI SONO IN PRIMA LINEA ALTRI DUE EX-DC: FRANCESCHINI E GUERINI, CHE NON A CASO ULTIMAMENTE SI VEDONO POCO E PARLANO ANCORA MENO (QUALCUNO LI HA SENTITI FIATARE SUL DDL ZAN?)

Consapevole del suo scarso appeal elettorale, Matteo Renzi ha deciso di infondere le sue migliori energie nella partita del Quirinale. Chissenefrega dei voti, che comunque non arriveranno viste le percentuali da albumina, così dopo aver asfaltato il Conte Casalino, Matteuccio vuole essere il kingmaker della successione a Sergio Mattarella.

Il suo candidato è Pierfurby Casini, vecchio volpone democristo della politica, tornato in parlamento grazie proprio allo sfasciacarrozze di Rignano sull'Arno, che nel 2018, all'epoca del suo fulgore, tra le proteste di tanti piddini, lo ha candidato nelle liste del PD a Bologna come indipendente.

L’ex sindaco di Firenze vuole condensare intorno a Pierfurby più consensi possibile, anche per sfoltire in fretta la lunga lista di auto-candidati al Colle. Tra questi, in prima linea, figurano altri due ex-DC: Su-Dario Franceschini e Lorenzo Guerini. I due si vedono poco e parlano ancora meno in quest’ultimo periodo, per evitare inciampi e scivoloni che sarebbero fatali nella corsa al Colle: non a caso, sul DDL Zan non hanno proferito parola, essendo un tema molto divisivo, che il Vaticano vede come il fumo agli occhi.

Ora che “Italia Viva” vivacchia male, qualcuno ha rimproverato a Renzi di non aver ascoltato, a suo tempo, gli inviti di Gianni Letta e Denis Verdini a lanciarsi in un take-over di Forza Italia, dimostrando ancora una volta di essere un fenomeno nel distruggere ma evanescente al momento di costruire.

