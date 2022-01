QUIRINALE NO-VAX! - I PARLAMENTARI ESPULSI DAL MOVIMENTO CINQUE STELLE SI FANNO LE LORO “QUIRINARIE”: VOTERANNO ONLINE IL LORO CANDIDATO AL COLLE TRA UNA ROSA DI 13 NOMI. TRA QUESTI CI SONO ANCHE I NO-PASS GIORGIO AGAMBEN E UGO MATTEI, OLTRE AL SOLITO ZAGREBELSKY A DAVIGO, DI MATTEO E ALESSANDRO BARBERO

(ANSA) - Sono una cinquantina di parlamentari e sono per lo più fuoriusciti o espulsi dal M5s per non aver votato la fiducia a Draghi: sono invitati a votare on-line per una rosa di 13 nomi per scegliere un candidato unitario per il Colle.

La votazione è iniziata questa mattina e si chiuderà entro domani: i parlamentari sono chiamati ad esprimere un ordine di preferenze: dal primo al 13esimo. La lista comprende i nomi di Giorgio Agamben, Alessandro Barbero, Lorenza Carlassarre, Fabiola Gianotti, Piercamillo Davigo, Nino Di Matteo, Anna Falcone, Nicola Gratteri, Paolo Maddalena, Ugo Mattei, Giorgio Parisi, Chiara Saraceno, Gustavo Zagrebelsky.

