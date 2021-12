IL CONTE CACADUBBI - PEPPINIELLO APPULO È “PERPLESSO” DALLA CANDIDATURA AL COLLEGIO ROMA 1: IL PD È DISPOSTO A REGALARGLI IL SEGGIO DI GUALTIERI, MA “GIUSEPPI” È TERRORIZZATO DA UN’EVENTUALE (E NON IMPROBABILE) SCONFITTA. SAREBBE IL PRIMO VERO TEST ELETTORALE PERSONALE PER L'AVVOCATO DI ALPA. CHE AVREBBE NON SOLO IL PROBLEMA DI VINCERE, MA ANCHE COME. E SE SCENDESSE IN CAMPO CALENDA LA STRADA SAREBBE TUTT'ALTRO CHE IN DISCESA - INFATTI, I SUOI FEDELISSIMI DICONO CHE “AD ORA È PIÙ NO CHE SÌ”...