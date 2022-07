12 lug 2022 17:18

"ARTISTA DEL CAZZO" A CHI? - ELON MUSK: "NON ODIO QUELL'UOMO, MA È TEMPO CHE TRUMP APPENDA IL CAPPELLO E SALPI VERSO IL TRAMONTO" - NEI GIORNI SCORSI L'EX PRESIDENTE HA BOLLATO IL MILIARDARIO COME UN "ARTISTA DEL CAZZO" – ELON AVVISA PURE I DEMOCRATICI: "NON DOVREBBERO FAR SÌ CHE L'UNICO MODO PER SOPRAVVIVERE DI TRUMP SIA DI RICONQUISTARE LA PRESIDENZA" – I DUE IN PASSATO ERANO IN BUONI RAPPORTI, CON TRUMP CHE DEFINIVA MUSK "UNO DEI NOSTRI GRANDI GENI", E MUSK ACCOLSE CON FAVORE IL SUO SOSTEGNO QUANDO STAVA CERCANDO DI RIAPRIRE IL SUO STABILIMENTO TESLA IN CALIFORNIA