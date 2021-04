FLASH! - AVERE LA FACCIA COME IL CITOFONO! - "UN PAESE DOVE SI DENUNCIA IL VICINO DI CASA NON È CIVILE, NON È UN BEL MODELLO, È DELAZIONE DI STATO. COSA FAI, VAI A CITOFONARE?": CHI L'HA DETTO? MATTEO SALVINI, QUELLO CHE ANDAVA A SUONARE A BOLOGNA IN CERCA DI SPACCIATORI E ORA SI SCANDALIZZA SE GASSMANN SEGNALA COVID-PARTY E ASSEMBRAMENTI… - VIDEO